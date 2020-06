LIVE | Politie roept op niet meer naar Black Lives Matter protest Utrecht te komen, plein is vol

Lucht in huis vaak ongezond, blijkt uit groot onderzoek van TNO

19:47 De lucht in woningen is vaak ongezond, zo blijkt uit praktijkonderzoek van TNO, dat in het najaar wordt gepubliceerd. Volgens TNO-onderzoeker Piet Jacobs moet luchtkwaliteit in woningen meer aandacht krijgen. Bijvoorbeeld door het aanpassen van de bouwregels.