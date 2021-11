LIVE | Positief advies in VS over eerste coronamedicijn, 230 reizigers beboet voor schenden quarantaineplicht

coronavirusCanada verplicht luchtreizigers tot testen bij aankomst in het land. Alleen de VS is uitgesloten van die verplichting. Verder breidt het land het inreisverbod voor vluchten uit zuidelijk Afrika uit. De Eerste Kamer steunt een wetsvoorstel dat het inzetten van de QR-code als toegangsbewijs voor niet-essentiële winkels en diensten mogelijk moet maken. Wanneer en op welke plaatsen de pas wordt ingezet, wordt later duidelijk. De Tweede Kamer was al akkoord. Lees het laatste nieuws in ons liveblog.