LIVE | Rechtbank wil toelichting Nabil B. achter gesloten deuren niet horen

In de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam Osdorp is vrijdag het liquidatieproces Marengo weer hervat. Vandaag wordt de vergismoord op Hakim Changachi door de rechtbank besproken. Hoofdvraag vandaag is of kroongetuige Nabil B. antwoord zal geven op vragen die aan hem gesteld worden. Misdaadverslaggever Yelle Tieleman is erbij en doet verslag.