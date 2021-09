LIVE | Rechter VS wil ziekenhuis niet dwingen om coronapatiënt te behandelen met omstreden geneesmiddel

coronavirusSteeds meer mensen in de VS nemen hun toevlucht tot ivermectine als geneesmiddel tegen Covid-19. Zelfs de rechter werd verzocht om een ziekenhuis in Ohio te dwingen het middel aan een patiënt toe te dienen, vooralsnog zonder resultaat. In Nederland is het aantal positieve tests onder kinderen aanzienlijk gestegen. Het overgrote deel daarvan is te herleiden naar de klaslokalen. Tientallen klassen zitten een week na de zomervakantie alweer thuis. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog. Lees hier het vorige liveblog terug.