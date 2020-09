LIVE | Rechtszaak tegen verdachten moord advocaat Wiersum hervat

Derk Wiersum werd op 18 september vorig jaar bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert vermoord. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B., die in het liquidatieproces Marengo tientallen verklaringen heeft afgelegd over de organisatie van Ridouan Taghi. Het OM ziet in Taghi ook de opdrachtgever voor de moord op Wiersum, maar heeft daarvoor vooralsnog geen bewijs. Volgens het OM heeft neef Anouar Taghi, afkomstig uit Maarssen, auto’s geleverd aan Moreno B. uit Rotterdam en Giërmo B. uit Almere, die de uitvoerders zouden zijn van de moord op Wiersum.