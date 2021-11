LIVE | Rechtszaken gaan door ondanks maatregelen, Maori vragen prikweigeraars andere haka te dansen

CORONAVIRUSDe nieuwe coronamaatregelen hebben geen gevolgen voor het verloop van rechtszaken. Wie is uitgenodigd voor een zitting wordt daar gewoon verwacht. Een coronabewijs is niet nodig voor toegang, maar een mondkapje dragen wel. Een Maori-stam die Nieuw-Zeelands oudste en bekendste haka uitvoert, vraagt vaccinweigeraars te stoppen met het gebruik van de ceremoniële dans bij hun protesten. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog. Vorige berichten vind je hier.