LIVE | Reisadvies voor groot aantal landen buiten EU aangescherpt, Indonesië haalt coronateugels aan

Stiltepro­test in Osdorp na dodelijke steekpar­tij: ‘Dit is de zoveelste keer’

In Osdorp werd zaterdagmiddag een stilteprotest gehouden tegen zinloos geweld. Op de plek waar vorige maand een man op klaarlichte dag werd doodgestoken kwamen zo’n dertig mensen samen. ‘Natuurlijk voelen we ons machteloos. Maar niets doen is nog erger.’

5 februari