LIVE | Reisbranche furieus over Nederlandse reisadviezen, ‘Antistoffen bij 97 procent bloeddonoren’

CoronavirusNederland heeft de reisadviezen voor zeker twaalf landen buiten de Europese Unie aangescherpt, wegens het snel toenemende aantal coronabesmettingen. De landen gelden vanaf morgen als zeerhoogrisicogebieden. Het aantal coronagevallen op de zes Caribische eilanden van het Koninkrijk daalt flink. Ook het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is er flink gedaald. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.