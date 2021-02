LIVE | Rijkswaterstaat: ga vanavond niet de weg op, KNMI slaat alarm om sneeuwjacht

Weer doet advocaat gooi naar kamerzetel; Michael Ruperti wordt lijsttrek­ker

5 februari Strafrechtadvocaat Michael Ruperti doet een gooi naar een zetel in de Tweede Kamer bij de verkiezingen in maart. Hij is lijsttrekker geworden van de nieuwe partij Oprecht. Hij is de vijfde advocaat die zich verkiesbaar stelt.