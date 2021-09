LIVE | RIVM: 1411 nieuwe besmettingen, NS verwijdert stickers van stations

Het RIVM meldt in totaal 1411 nieuwe positieve coronatests. Dit is minder dan de voorgaande dagen, maar meer dan vorige week maandag. Hierdoor stijgt het weekgemiddelde toch. Verder is de NS vandaag begonnen met het opruimen van de coronastickers op de stations. Hierop stonden maatregelen als 'mondkapje' of 'houd afstand' afgebeeld. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.