LIVE | RIVM: Vertraging door niet gebruiken AstraZeneca-vaccin wordt versneld ingehaald

CoronavirusDe vertraging die optreedt door het tijdelijk stoppen met toedienen van het AstraZeneca-vaccin zal versneld wordt ingehaald, laat het RIVM weten. GGD’s beschikken over voldoende mensen om dat te bewerkstelligen. In Nederland zijn tien meldingen gedaan over bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin waarbij trombose- of embolievorming mogelijk een rol heeft gespeeld, meldt Bijwerkingencentrum Lareb. Ernstige verschijnselen, zoals in Denemarken en Noorwegen, deden zich hier nog niet voor. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.