LIVE | RIVM vervangt directeur vaccinaties: ‘Niets te maken met interview’

De criminele, maar goed georgani­seer­de wereld achter illegale sigaretten

8 mei In een onopvallende loods in Schaijk werden bij een inval onlangs negen Polen en Oekraïners in de boeien geslagen. Achter de roldeur bleek een goed geïsoleerde sigarettenfabriek schuil te gaan waar zomaar een miljoen sigaretten per dag van de band kon rollen. Welke wereld gaat er schuil achter een illegale sigarettenfabriek?