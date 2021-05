LIVE | Run op ‘prullenbakvaccins’ voor zomervakantie, weer meer doden in India

CoronavirusAmerikanen die volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, hoeven vanaf nu in de meeste gevallen geen mondmasker meer te dragen, of afstand te houden. Het aantal geregistreerde coronadoden in India blijft toenemen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.