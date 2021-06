LIVE | Ryanair stapt naar rechter om reisadviezen, Nederlandse werkloosheid daalt verder

coronavirusHet aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen loopt snel terug. Er worden momenteel nog 605 mensen met coronaklachten behandeld, waarvan 239 op de ic's en 366 op verpleegafdelingen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is in een week tijd flink gedaald. Vandaag meldt het RIVM 1040 positieve tests. Vanaf vandaag kunnen ook mensen die zijn geboren in 1997 en 1998 een afspraak maken voor een coronavaccinatie, maakt coronaminister De Jonge bekend. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.