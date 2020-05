LIVE | Sint-Maarten akkoord met voorwaarden noodsteun, nieuw Europees protocol voor vliegen opgesteld

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is gedaald tot 275. Dat zijn er achttien minder dan gisteren. Een slachterij van VION in Groenlo is per direct gesloten omdat van 212 geteste personeelsleden er 45 besmet zijn met het virus. Vanaf 1 juni mogen de middelbare scholen, horeca en culturele instellingen weer beperkt open. Vanaf 25 mei kunnen meerdere verpleeghuislocaties zonder besmettingen weer een bezoekregeling opzetten. Ook vandaag houden we je in ons liveblog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Het liveblog van de afgelopen dagen lees je hier terug.