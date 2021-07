LIVE | Snelle stijging besmettingen nog niet zichtbaar in ziekenhuizen, coronapas geldt ook in Zwitserland

CoronavirusJapan heeft vandaag de noodtoestand afgekondigd in en rond hoofdstad Tokio, waar op 23 juli de Olympische Spelen van start gaan. De maatregel gaat in elk geval gelden tot 22 augustus. ,,De deltavariant kan de zomer verzieken’', zegt een Franse regeringswoordvoerder. De zeer besmettelijke virusmutatie wint terrein in Frankrijk en wordt nu vastgesteld bij 40 procent van de nieuwe coronagevallen. De snelle stijging van het aantal positieve coronatests in Nederland is nog niet terug te zien in de ziekenhuizen. Voor het eerst sinds 13 september, bijna tien maanden geleden, komt het aantal Covid-19-patiënten onder de 200 uit. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. Het vorige liveblog leest u hier terug.