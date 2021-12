LIVE | Spanje telt recordaantal besmettingen, Biden grapt over boosterprik Trump

Dit was 2021 Ic-baas én politicus: ‘Zoveel herhaalde fouten, dat is niet uit te leggen’

In de laatste dagen van 2021 schrijven onze verslaggevers verhalen over grote en kleine gebeurtenissen in het nieuwsjaar dat bijna achter ons ligt. Vandaag: Peter van der Voort is hoofd van een intensive care, epidemioloog én politicus. Wat hij in Den Haag mis ziet gaan, krijgt hij op zijn ic in Groningen op zijn bordje. ,,Mijn verpleegkundigen gaven hun welzijn gemiddeld een 5,5. Dan weet je dat er een hoop dikke onvoldoendes zijn ingevuld.”

21 december