LIVE | Spontaan protest: boze boeren staan luid toeterend bij Binnenhof in Den Haag

Bol.com neemt moeilijk besluit en stopt met verkoop ‘haatboeken’

18:35 De kogel is door de kerk: Bol.com heeft besloten om geen platform meer te bieden aan boeken die haatdragende boodschappen bevatten, zoals antisemitisme en homohaat. Dat laat een woordvoerder van de grootste online winkel van Nederland weten. Het Openbaar Ministerie is nog altijd bezig met een onderzoek naar Bol.com, nadat deze nieuwssite ontdekte dat er meerdere werken te koop werden aangeboden over een beruchte nazileider uit de Tweede Wereldoorlog.