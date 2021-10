LIVE | Spreiding coronapatiënten weer van start, president Mexico boos over ‘nalatige’ WHO

Geld & Geluk Nanette (22) heeft halve ton studie­schuld: ‘Bijna onvermijde­lijk als je wilt studeren’

18 oktober In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Nanette is weleens bang dat ze later in een rotbaan blijft hangen omdat ze na haar studie een halve ton moet afbetalen.