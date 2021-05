LIVE | Steeds minder coronapatiënten belanden in ziekenhuis

CoronavirusSteeds minder coronapatiënten belanden in de ziekenhuizen. Het gemiddelde aantal nieuwe opnames in een week tijd is dinsdag voor de zesde dag op rij gedaald. Bijwerkingencentrum Lareb heeft de afgelopen twee weken drie melden ontvangen over trombosebijwerkingen bij mannen in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. Van de ernstige bijwerkingen bij vrouwen kwamen geen meldingen meer binnen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.