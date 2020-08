LIVE | Stranden nu al vol, hulpdiensten op scherp

Megadrugs­vondst in vrachtwa­gen van zoon (32) wethouder, burgemees­ter Urk eist ophelde­ring

12:56 Burgemeester en fractievoorzitters op Urk eisen vanavond tijdens een ingelaste spoedvergadering opheldering van wethouder Geert Post (54). Hij ligt onder vuur nu zijn zoon (32) vastzit in Engeland en verdachte is van drugssmokkel. Post verzweeg dat hij naast wethouder ook vervoersmanager is bij het transportbedrijf van zijn zoon.