LIVE | Sydney versoepelt lockdown voor gevaccineerden, Thailand opent grenzen voor ingeënte reizigers

Interview Huub van der Lubbe tourt 40 jaar met De Dijk: 'Op elkaars verjaarda­gen komen we niet’

26 september Als klein jongetje had hij maar één droom: dat iedereen zou weten wie hij was. Dat is gelukt, zanger en tekstschrijver Huub van der Lubbe (68) kan terugkijken op veertig uiterst succesvolle jaren met De Dijk. ‘Bij ons eerste optreden zat Nico achter het kinderdrumstel van zijn zoontje.’