LIVE | Taghi en advocaat Weski verhoren kroongetuige

Ook afgelopen woensdag werd de kroongetuige verhoord. Taghi hield zich aanvankelijk rustig. Hij beklaagde zich over het feit dat hij de kroongetuige, die in een speciale getuigenbox zit, niet goed kon zien. ,,Hij zit achter een muurtje. Ik zie alleen zijn neus steeds langer worden als hij liegt! We zijn gekomen om hem te zien!” Maar aan het einde van de middag ging Taghi er eens goed voor zitten en vuurde een reeks vragen af op de kroongetuige. Of ze elkaar eigenlijk wel kenden, en waar zij elkaar dan voor het laatst hadden gezien. Nabil B. reageerde fel. ,,Jij weet dondersgoed dat we elkaar goed kennen. Ik weet dondersgoed hoe jij denkt en redeneert.” Taghi daarop: ,,Ik kom al sinds 2000 bijna niet meer in Nederland. Enkel en alleen nog om bijvoorbeeld vrienden te zien.”