LIVE | Test- en priklocaties gesloten of eerder dicht vanwege harde wind, ‘Houd werkplek zo veilig mogelijk’

Code geel LIVE | Schiphol schrapt meer dan 200 vluchten, nieuw record: zes stormdagen op rij

Storm Franklin is voorbij, maar het waait vandaag nog hard. In het hele land geldt code geel voor harde windstoten. Vooral in het westen van het land zijn er veel meldingen van schade binnengekomen. Volg alle ontwikkelingen over de storm in ons liveblog.

11:21