LIVE | Tien doden bij brand in Covid-ziekenhuis Noord-Macedonië, Bill Gates steekt geld in nieuw coronamedicijn

‘Oekraïne was dichtbij arrestatie twee Russische militairen die bij neerschie­ten MH17 waren’

8 september De Oekraïense geheime dienst had bijna twee Russische militairen opgepakt, die betrokken waren bij het neerhalen van vlucht MH17. De militairen werden met tientallen andere huursoldaten in de val gelokt tijdens een operatie in Belarus. Maar de lokale autoriteiten gooiden roet in het eten.