LIVE | 'Tientallen miljoenen vaccins van AstraZeneca in fabriek Italië’, kerk op Urk stroomt vol

VIDEOEen voorraad van 29 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin ligt in Italië klaar om geëxporteerd te worden naar het Verenigd Koninkrijk. Het zou onder meer gaan om doses die zijn geproduceerd in Leiden. De Italiaanse autoriteiten zijn gestuit op de voorraad in de fabriek in Anagni na een melding van de Europese Commissie. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.