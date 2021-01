LIVE | Totale aantal besmettingen in tien weken verdubbeld naar 90 miljoen

Het aantal coronabesmettingen in ons land is opnieuw gedaald, maar niet genoeg: de lockdown wordt met drie weken verlengd. Blijven de basisscholen ook langer dicht? Wereldwijd staat het aantal besmettingen nu op ruim 90 miljoen. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.