LIVE | Tramschutter Gökmen Tanis in boeien bij rechtszaak: ‘Ik erken jullie rechters niet’

Tanis wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van viervoudige moord met een terroristisch oogmerk. Mogelijk maakt het OM vandaag meer bekend over het briefje dat Tanis achterliet in de auto waarmee hij op de vlucht sloeg.



Hoewel hij zelf niet aanwezig wil zijn bij de zitting, heeft de rechtbank een bevel medebrenging gegeven. Dat betekent dat hij aanwezig moet zijn. Tanis werd vanochtend iets na half tien geboeid de rechtszaal in gevoerd. Dat een verdachte met handboeien om de rechtszaal in komt, is uitzonderlijk. De bewakers hebben daartoe besloten omdat Tanis vanochtend niet zonder slag of stoot mee wilde naar de rechtbank.