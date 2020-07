LIVE | Trump: Amerikanen moeten mondkapje dragen, Chinees vaccin gaat derde testfase in

Onderzoek wijst uit: mondkapjes in kroeg ‘absoluut noodzake­lijk’

Het is absoluut noodzakelijk in cafés mondkapjes te dragen. Dat geldt ook voor andere binnenruimten waar meer mensen bij elkaar komen en in voetbalstadions. Eerste resultaten van een groot onderzoek dat vooraanstaand hoogleraar en natuurkundige Detlef Lohse van Universiteit Twente uitvoert, wijzen uit dat kleine druppeltjes in de lucht een grotere rol bij de verspreiding van het virus spelen dan werd gedacht.