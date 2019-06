LIVE | Twee doden bij crash sportvliegtuigje in Brabant, ander vliegtuig veilig geland

Het andere sportvliegtuigje is na de botsing veilig geland. Dat meldt een medewerker van de verkeerstoren van Breda International Airport, waar de beide toestellen waren opgestegen. De identiteit van de dodelijke slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat, aldus collega-vliegeniers op het vliegveld, om mannen uit Steenbergen en Delft gaat. In beide vliegtuigjes zaten twee personen, allemaal mannen. De inzittenden van het tweede toestel zijn inmiddels veilig. Eén van de inzittenden is ter observatie naar het ziekenhuis gebracht.