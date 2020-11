LIVE | Unicef wil 2 miljard coronavaccins naar ontwikkelingslanden brengen

coronavirusGroot-Brittannië, Spanje, Duitsland en de Verenigde Staten hopen al in december te beginnen met het goedkeuren en snel daarna toedienen van de eerste coronavaccins. De Britse regering is verder van plan om de quarantaineregels de komende feestdagen te versoepelen om zo reizen naar de familie en vrienden in binnen- en buitenland mogelijk te maken. Ondertussen wordt in Nederland komende week waarschijnlijk de 500.000ste besmetting vastgesteld. Met deze cijfers wordt versoepelen rond kerst lastig, aldus premier Rutte. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws.