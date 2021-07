LIVE | Verenigd Koninkrijk heft maatregelen op, ondanks 30.000 besmettingen per dag

CoronavirusDe Britse premier Johnson zal vandaag bekendmaken dat alle overgebleven coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk zullen worden opgeheven. Dit ondanks het hoge aantal besmettingen dat dagelijks wordt vastgesteld. Er is in Nederland ‘noodgedwongen’ wat af gespaard tijdens de coronacrisis. Met zo'n 52 miljard een recordbedrag en gemiddeld bijna 6500 euro per huishouden, rekende ING uit. De verwachting is dat die extra tegoeden weer worden uitgegeven nu de coronamaatregelen zijn versoepeld. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.