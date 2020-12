LIVE | Vrachtverkeer mag vanuit Frankrijk weer het Verenigd Koninkrijk in

Kabinet: Gedupeer­den toeslagen­af­fai­re krijgen 30.000 euro

22 december Alle gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire krijgen binnen vier maanden in elk geval 30.000 euro ‘als compensatie voor het leed’. Ouders die recht hebben op meer geld, blijven daarvoor in aanmerking komen. ,,We denken dat we de helft van de ouders met dit bedrag goed geholpen hebben", zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën).