LIVE | Vrouw wil van ex af: levend verbranden lukte niet, dus dan maar een huurmoordenaar regelen

Update Besmet Duits echtpaar zat in Boshotel Vlodrop: ‘Wij wisten het niet, dus dan schrik je wel’

14:31 De 47-jarige Duitser die met het coronavirus is besmet, was twee weken geleden voor een bijeenkomst in Boshotel Vlodrop. Dat laat de Veiligheidsregio Limburg-Noord weten aan deze site. Ook zijn vrouw blijkt nu besmet met het virus. Ook zij was in Limburg.