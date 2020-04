LIVE | VS registreert recordaantal doden

Het kabinet wil ‘stap voor stap’ naar versoepeling van de getroffen corona-maatregelen, zei premier Rutte vanavond. ,,Het loket gaat niet in één keer open.’’ Volgens Rutte zal er ‘maatwerk’ nodig zijn om aan de anderhalve meter-samenleving te voldoen. In Duitsland en België, die beiden vandaag de beperkende maatregelen verlengden, wordt bij die overgang het dragen van een mondkapje geadviseerd, maar Nederland is van mening dat het breed inzetten van mondkapjes ‘niet wenselijk’ is. Lees in ons liveblog alle ontwikkelingen rondom het coronavirus. Lees hier de vorige blog terug.