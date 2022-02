LIVE | VS stellen beslissing om kinderen tot 5 jaar te vaccineren uit

Insiders Kontenlik­ken, platte grappen en intimida­tie: ‘Televisie geen veilige omgeving’

De schokkende onthullingen rond The Voice of Holland staan niet op zich. De televisiewereld heeft een breder probleem, blijkt uit gesprekken die deze krant voerde met een groot aantal mensen. Ook in andere studio’s worden grenzen overschreden. ‘Mijn bh-bandje werd losgemaakt door de presentator op een volle redactie. Niemand deed wat.’

