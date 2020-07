LIVE | VS telt weer 1000 coronadoden per dag, Dordrecht schrapt intocht Sinterklaas

Voor de tweede dag op een rij telde de VS gisteren meer dan 1.000 nieuwe coronadoden binnen 24 uur. In Texas loopt het aantal coronadoden dusdanig snel op, dat in tenminste een gemeente koelwagens zullen worden ingezet om lichamen in afwachting van een begrafenis in te bewaren. De staat Californië haalde gisteren het trieste record van ruim 12.000 nieuwe besmettingen en gaat daarmee New York voorbij. In dit blog houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws.