LIVE | VS test coronavaccin op kinderen vanaf 5 jaar, besmettingen India weer onder de 100.000

CoronavirusSywert van Lienden wilde zich niet aan de spelregels van het Landelijke Consortium Hulpmiddelen (LCH) houden en dreigde te concurreren met het inkoopcentrum. Dat zegt Rob van der Kolk, oud-coördinator van het LCH, tegen Radio 1. In de Amerikaanse staat Louisiana is begonnen met de inenting van kinderen vanaf 5 jaar. Het gaat om een test om te zien of het Pfizer-vaccin ook voor jonge kinderen geschikt is. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.