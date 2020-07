LIVE | Weer corona bij nertsenbedrijf, aantal coronadoden Mexico passeert de 30.000

videoIn het centrum van Utrecht is een noodbevel afgekondigd vanwege de verboden demonstratie van Nederland in opstand. De Veiligheidsregio vreest voor ongeregeldheden in de Domstad. En in de Spaanse regio Catalonië moeten 200.000 mensen opnieuw in lockdown vanwege een nieuwe virusuitbraak. Wie na 16.00 uur het gebied nog in of uit gaat, riskeert een boete. Ook vandaag houden we je op de hoogte met ons virusblog. De afgelopen dagen lees je hier terug.