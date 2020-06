LIVE | Weigerende kermisexploitanten verlaten afrit A12 en gaan via ADO naar Malieveld

Floriade van 60 miljoen euro? ‘Trek er zo snel mogelijk de stekker uit’

10:00 De kosten lopen altijd uit de klauwen, maar in Nederland blijven we trouw vasthouden aan het om de tien jaar houden van de Floriade. Ook de voor 2022 geplande internationale tuinbouwexpo in Almere dreigt een financieel debacle te worden. Toch gaat het evenement door. ,,Kijk vooral naar wat het op langere termijn oplevert.’’