LIVE | Wekelijks aantal coronadoden VS laagste in 14 maanden, ‘Enige Palestijnse testlocatie verwoest’

Man veroor­deeld voor doodsbe­drei­ging van minister De Jonge via Instagram van diens dochter (13)

17 mei In een dronken bui. En opgejut door vrienden zegt een 19-jarige man uit Boxtel begin dit jaar uit ‘corona-frustratie’ een dreigbericht te hebben gestuurd naar het persoonlijke Instagramaccount van dochter (13) van demissionair minister Hugo de Jonge. ‘I’m gonna kill your father’ (‘Ik ga je vader vermoorden’) was de boodschap.