LIVE | ‘Wereldwijd al 1 miljoen doden door corona’, toerisme krijg grote klap in Nederland

Woede in Haarlem na ‘geblunder’ met ‘extreme’ stadsdich­ter: ‘Onze stad staat voor paal’

26 september In de Haarlemse politiek is grote verontwaardiging ontstaan over de kwestie met Darryl Danchelo Osenga, de stadsdichter die na twee dagen is ontslagen vanwege een grote reeks aan gewelddadige berichten op Twitter. VVD en Forum voor Democratie stellen dat er is geblunderd rondom de voordracht van de stadsdichter en eisen opheldering van het college. ,,Ik ben woest, de goede naam van onze stad is bedoezeld”, stelt Louise van Zetten (Hart van Haarlem) tegen deze site.