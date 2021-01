LIVE | ‘Wereldwijd meer dan 100 miljoen coronabesmettingen’

LIVE | Onrust in Amsterdam­se wijk Osdorp: ME bekogeld met vuurwerk, honderden jongeren dagen agenten uit

20:55 In Rotterdam-Zuid en in het centrum van de stad zijn tot nog toe zeventien mensen aangehouden voor onder andere samenscholing. De politie is massaal in de stad aanwezig na de rellen van een dag eerder en controleert mensen die in groepjes op straat lopen. Volgens de politie zijn in het centrum acht aanhoudingen verricht. Op Zuid gaat het om negen aanhoudingen. De politie is onder meer in groten getale aanwezig op de Beijerlandselaan in Rotterdam, waar jongeren gisteren aan het rellen waren en vernielingen aanrichtten.Wij volgen de ontwikkelingen in onderstaand liveblog.