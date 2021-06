LIVE | ‘Wereldwijd nu al meer coronadoden dan in 2020', Rotterdam telt meeste infecties per 1000 inwoners

CoronavirusVoor het eerst sinds oktober liggen er minder dan 800 coronapatiënten in ziekenhuizen. Momenteel worden 783 mensen behandeld voor de ziekte. In een maand tijd zijn ruim 1700 ziekenhuisbedden vrijgekomen. En GGD-personeel heeft meermaals per dag te maken met dreigementen en scheldpartijen van mensen die een stempel willen voor in hun gele vaccinatieboekje. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft er geen goed woord voor over. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.