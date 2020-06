Recordaan­tal overstap­pers energie: dit zijn de populaire aanbieders

7:48 Ruim 1,7 miljoen van de 8 miljoen huishoudens is tussen april 2019 en april 2020 overgestapt van energiemaatschappij. Dat is een nieuw record, concludeert de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Switchen is populairder geworden dankzij online prijsvergelijkers.