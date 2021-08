LIVE | WHO-onderzoeker: virus 'waarschijnlijk' ontsnapt uit lab, geen uitbraak megafestival VS

video Vermiste man (56) gewond aangetrof­fen in Delft, door ontvoer­ders uit auto gezet

11 augustus De 56-jarige man uit Hoofddorp, die vorige week donderdagavond werd ontvoerd in het Noord-Hollandse Cruquius, is vannacht gewond aangetroffen in een woonwijk in Delft. Hij is daar uit een auto gezet door zijn ontvoerders, weer anderen dan de zes die afgelopen week zijn aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en vervolgens met zijn familie herenigd.