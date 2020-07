LIVE | WHO waarschuwt: virus neemt wereldwijd in kracht toe, thuiswerken kost werknemer honderden euro's

Gevonden lichaam in IJsselmeer blijkt van overboord geslagen zeiler

9:35 In het IJsselmeer is gisteren het lichaam gevonden van een man die donderdag overboord sloeg van een zeilboot. Volgens de politie gaat het om een 49-jarige man uit de gemeente Fryske Marren in de provincie Friesland. Het lichaam is overgedragen aan de familie.