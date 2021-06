LIVE | Wie geboren is in 1987 kan prikafspraak maken, deel opbrengst Giro555-actie naar Suriname

CoronavirusHet inenten tegen corona van thuiswonende 75-plussers is zeer effectief, meldt het RIVM. Drie weken na de tweede prik zijn de senioren voor 82 procent beschermd tegen besmetting. In de Amerikaanse staat Louisiana is begonnen met de inenting van kinderen vanaf 5 jaar. Het gaat om een test om te zien of het Pfizer-vaccin ook voor jonge kinderen geschikt is. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.