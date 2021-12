LIVE | ‘Winkels en horeca zonder reden kapotgemaakt, schandalig!’, EMA buigt zich over nieuw vaccin

Coronavirus‘Schandalig’, vindt hoogleraar e-marketing Cor Molenaar de verplichte sluiting van winkels en de horea. ,,Ze worden zonder reden kapotgemaakt’’, is zijn oordeel. De Britse premier Boris Johnson is opnieuw in verlegenheid gebracht, nu foto’s zijn gepubliceerd waarop is te zien dat hij aan het eind van de eerste lockdown vorig jaar, een pizzafeestje heeft gevierd met zijn medewerkers. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.