LIVE | Zeker 15 miljoen vaccindoses verspild in VS, Nederland kleurt iets roder op Europese coronakaart

CoronavirusHet aantal nieuwe coronagevallen is vorige week wereldwijd met 3 procent afgenomen. Het gaat om de eerste daling in bijna twee maanden. Het aantal sterfgevallen is wel nog altijd toegenomen met ongeveer 2 procent, zo blijkt woensdag uit gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.